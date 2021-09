Inscrições abertas para curso de Capacitação no Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil

Já pensou em aprimorar suas habilidades por meio do aprendizado online inovador?

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), em parceria com o Instituto Ronald McDonald e a Prefeitura Municipal de Botucatu, disponibiliza a Capacitação no Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil para os profissionais da saúde da rede básica de saúde de Botucatu.

Você poderá interagir com os especialistas do HCFMB e aperfeiçoar ainda mais sua formação e seu currículo.

Esta capacitação será realizada com recursos arrecadados pela Campanha McDia Feliz.

A próxima turma terá início no dia 21 de setembro e as inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/HJds9AE92yVJmsx5A