Inédito: Botucatu dará 4ª dose de vacina contra a Covid em profissionais de saúde

O município de Botucatu dará início a mais uma ação pioneira. Assim como foi feito com os idosos, será iniciada, de forma inédita no país, a vacinação com a 4ª dose da vacina contra a Covid em profissionais de saúde.

Em um primeiro momento a dose será aplicada em profissionais com 40 anos ou mais. A aplicação começa já neste domingo, quando Botucatu fará parte de uma grande ação de vacinação.

“Neste domingo, 27, das 8 às 17 horas, teremos todos os postos de saúde e o Espaço Saúde abertos para receber este público de profissionais que receberam a 3ª dose até o dia 30 de novembro. Crianças, adultos e idosos, que estão em atraso com suas doses, também poderão comparecer”, disse o prefeito Mário Pardini.

Os interessados devem procurar as unidades de saúde portando o seguinte:

-documento de identificação

-comprovante das doses anteriores

“É o cuidado com a nossa população que faz da cidade referência no combate a Covid-19”, finalizou Pardini.

