Inaugurado o AME do Vale do Jurumirim em Avaré

Foi inaugurado neste sábado, 12, o AME do Vale do Jurumirim, em Avaré. O Governador do estado, João Doria esteve na cerimônia, junto com o Secretário da Saúde Jean Gorinchteyn.

O novo Ambulatório Médico de Especialidades será referência para 17 municípios da região. Para as obras e aquisição de equipamentos, a Secretaria de Estado da Saúde investiu R$ 24 milhões pelo programa Saúde em Ação, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

“Este é um equipamento muito importante para a região, com alta resolutividade, permitindo desafogar os ambulatórios dos hospitais e outros serviços da região. Todos os pacientes serão encaminhados para a unidade por municípios vizinhos”, afirmou o Secretário da Saúde Jean Gorinchteyn.

O AME terá atendimento em 26 especialidades, além exames e cirurgias de baixa e média complexidade. A capacidade é de mais de 144 mil atendimentos e 5,4 mil cirurgias ambulatoriais por ano.

A unidade foi entregue totalmente equipada para a realização de exames de raios-X, tomografia, ecocardiografia transtorácica, ultrassonografia, eletrocardiograma, espirometria e audiometria, entre outros. O AME de Avaré é o segundo entregue pela atual gestão, com uma rede composta agora por 62 ambulatórios em todas as regiões do estado.

