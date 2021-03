Idosos de 85 a 89 anos devem receber a segunda dose da Coronavac em Botucatu nesta quarta-feira

Botucatu fará nesta quarta-feira, 10, a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em idosos de 85 a 89 anos. A informação foi dada pelo Secretário de Saúde André Spadaro, nesta terça-feira, 09.

A aplicação da segunda dose teve início nesta semana. Entre amanhã e sábado, 13, se completa o ciclo de 28 dias da aplicação da primeira dose desse grupo prioritário.

Portanto, os idosos que receberam a primeira dose no drive no dia 16 de fevereiro ou dias após, devem procurar uma sala de vacinação em toda rede municipal.

É importante que o idoso esteja portando um documento com foto, CPF e o cartão que comprove que recebeu a primeira dose.

Para os idosos com 90 anos ou mais que ainda não receberam a segunda dose de Coronavac também devem procurar as Unidade de Saúde para completar o ciclo com a segunda dose. Aproximadamente 100 idosos dessa faixa etária ainda não foram até os postos para a segunda dose.