Idosos de 77 a 79 anos serão vacinados a partir de hoje em Botucatu

A partir dessa quarta-feira, 03, idosos entre 77 e 79 anos de idade poderão se imunizar contra a Covid-19. A Prefeitura disponibilizará em todas as Unidades Básicas de Saúde a imunização até sexta-feira, 05, das 8 às 17 horas.

No sábado, a vacinação será realizada novamente no formato drive-thru, das 8 às 13 horas da manhã, no Largo da Catedral. Os interessados na imunização deverão apresentar tanto no posto de saúde quando no drive, um documento oficial com foto e o CPF.

No drive-thru é orientado que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.

Idosos entre 80 e 84 e profissionais de saúde com mais de 60.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

Veja também