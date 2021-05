Psicólogos, outros profissionais de saúde e idosos de 61 anos ou mais podem ser vacinados a partir desta segunda, 03 em Botucatu

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira, 03, a partir das 14 horas, a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 61 anos ou mais. Nesta segunda, as Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas até às 17 horas para receber os interessados.

Nas Unidades que funcionam como Pronto Atendimento Noturno (USF Cohab IV, Policlínica Jardim Cristina, UBS Cecap, Policlínica CSI Centro, CSE Vila dos Lavradores, USF Jardim Iolanda, UBS Cohab I, USF Jardim Aeroporto, USF Rubião Júnior e USF Vitoriana) a vacinação ocorrerá até às 19 horas. A vacina a ser aplicada é a Astrazeneca/Oxford/Fiocruz.

Os interessados devem comparecer à Unidade de Saúde mais perto de casa, portando documento de identificação com foto e CPF.

Profissionais de saúde que ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 também poderão ser imunizados. Na segunda e na terça-feira, 03 e 04, serão vacinados profissionais de saúde graduados, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares de serviço de saúde que atuam em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

A exceção é para trabalhadores de apoio como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, que serão vacinados num segundo momento.

Para os profissionais, é obrigatório, no ato da vacinação, apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de endereço, carteira do conselho de classe, quando aplicável (CRM, COREN, CREFITO, etc), comprovante do local de trabalho (holerite ou carteira de trabalho).

A vacina a ser aplicada também é a Astrazeneca/Oxford/Fiocruz.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100