Idoso de 74 anos de Botucatu recebe alta do HC após cura de Covid-19

Leitos

O HCFMB voltou nesta semana a operar com o total de 30 leitos de UTI COVID.

Após tratativas com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o HCFMB recebeu autorização do Governo do Estado para a reabertura dos 06 leitos de UTI COVID que haviam sido desabilitados pelo Ministério da Saúde no mês de dezembro.

A reabertura destes leitos complementam os 24 já existentes no HC, totalizando assim 30 leitos de UTI exclusivos para a assistência de casos graves de COVID-19.

A Taxa de ocupação da UTI/Covid do HC nesta sexta-feira, 08, está em 63%

Altas

Nas últimas 24 horas, uma alta de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrada no HCFMB.

Um homem de 74 anos, morador de Botucatu.

Óbitos

Nas últimas 24 horas, um óbito de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrado no HCFMB.

Um homem de 73 anos, morador de Cerqueira César.

O HCFMB presta suas condolências aos familiares e amigos.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.