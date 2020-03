Idosa morre no HC de Botucatu com suspeita de Covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou na noite deste sábado, 28, que foi registrado um óbito suspeito de COVID-19 em Botucatu.

Trata-se de mulher com mais de 80 anos, procedente de Botucatu, internada há um dia com quadro pulmonar. O Hospital agora aguarda exame confirmatório e seus contactantes já estão sendo monitorados em isolamento domiciliar.

Caso positivo:

O HCFMB informa também que a paciente que apresentou teste para COVID-19 realizado no HCFMB com resultado positivo continua internada em nossa UTI, sob ventilação mecânica. Seu estado é considerado grave, porém estável.

O boletim do HCFMB ainda diz o seguinte:

As informações que circularam hoje sobre o óbito desta paciente não procedem.

Fakenews:

O áudio que circula pelo whatsapp informando que um homem morreu de COVID-19 no HCFMB e que o hospital conta com seis casos positivos de COVID-19 não é verdadeiro e a pessoa que disseminou não é funcionário do HCFMB.

Informações oficiais em nossos canais de comunicação e nos canais da Prefeitura Municipal de Botucatu. Não compartilhe fakenews.

