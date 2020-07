Idosa de 83 anos recebe alta após se curar de covid-19 no Hospital das Clínicas

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou na tarde desta quinta-feira, 09, suas principais informações sobre o novo coronavírus,

Altas

No dia de ontem, foram registradas duas altas hospitalares de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 no HCFMB:

– Duas mulheres, moradoras de Botucatu, com 37 e 83 anos respectivamente.

As pacientes continuarão o tratamento cumprindo isolamento e sendo monitorados diariamente.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.