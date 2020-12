Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu suspende atendimentos por três dias após caso de Covid na equipe

A Diretoria da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, e a Supervisão do Hospital Veterinário (HV) comunicam que o atendimento ao público estará suspenso nos dias 19, 20 e 21 de dezembro.

Tal medida foi tomada em caráter emergencial como precaução pelo fato de uma pessoa que integra a equipe do HV ter apresentado sintomas de infecção por COVID-19 na data de hoje, 18 de dezembro.

Durante esses três dias de atendimento suspenso, a Supervisão do Hospital Veterinário providenciará a testagem de todos os integrantes da equipe do HV.

“A Diretoria da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, e a Supervisão do Hospital Veterinário (HV) reafirmam seu compromisso com a segurança de toda sua equipe de trabalho e também dos tutores dos animais atendidos. Contamos com a compreensão e a colaboração de todos os usuários de nossos serviços”, diz trecho da nota da FMVZ e HV.