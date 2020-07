Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu retoma o atendimento parcial

Apenas casos de urgência e emergência são atendidos na unidade, por meio de pré-agendamento, a partir desta segunda (27)

O Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no campus de Botucatu, reabre de forma parcial nesta segunda-feira (27). As atividades foram interrompidas em razão da pandemia de COVID-19.

As ações do hospital, que incluem o atendimento clínico, serão retomadas de forma gradual. Cabe destacar que, segundo a orientação da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador e do Comitê Unesp COVID-19, algumas diretrizes terão que ser respeitadas pela equipe do Hospital Veterinário e pelos tutores dos animais, sob o risco de novo fechamento.

Diretrizes

As diretrizes podem ser conferidas pela internet. Entre essas orientações está o acompanhamento de um único tutor por animal e a proibição da livre circulação pelo hospital. Será exigida também a manutenção do distanciamento social entre os presentes.

“Será um processo bem rigoroso e com um modelo de atendimento bastante diferente daquele anterior à pandemia”, disse o supervisor do Hospital Veterinário, o professor Luiz Henrique de Araújo Machado. Segundo ele, neste momento, o hospital funcionará apenas com atendimento agendado para casos de urgência e emergências.

“Todos terão que fazer o pré-agendamento. Não será permitido o atendimento de animais que venham diretamente para o Hospital Veterinário. Essa equipe de agendamento está capacitada para avaliar se o caso se trata realmente de emergência e se teremos vagas para realizar esse atendimento”, afirmou o professor em entrevista à Rádio Unesp, que pode ser ouvida na totalidade pelo link https://www.radio.unesp.br/noticia/5647.

O agendamento para os casos de urgência e emergência deve ser feito pelo telefone (14) 3880-2600.