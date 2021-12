Hospital Estadual Botucatu sedia mutirão de cirurgias dermatológicas

Ao todo, foram atendidos 40 pacientes

Entre os dias 15 e 16 de dezembro, foi realizado no Hospital Estadual Botucatu (HEBo) um mutirão de cirurgias dermatológicas, promovido pelo Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Ao todo, foram atendidos 40 pacientes com melanomas, espinocelulares e carcinomas basocelulares.

Segundo Dr. Claudia Nishida Hasimoto, médica do HEBo, o objetivo do mutirão foi o atendimento de pacientes que ficaram represados durante o ano, número esse agravado pela redução das cirurgias durante a pandemia. “Com o retorno das atividades cirúrgicas no Hospital Estadual, esperamos poder amenizar o impacto da pandemia, diminuindo as listas de espera de cirurgias eletivas”.

O mutirão teve o apoio da Diretoria Executiva e da Gerência de Enfermagem do HEBo, e esteve sob a coordenação dos Médicos Dr.ª Eloisa Bueno Pires de Campos e Dr. Juliano Vilaverde Schmitt, além da Enfermeira Ms. Rafaela Ap. Prata. Docentes, médicos e residentes da Dermatologia participaram das atividades, contando com o apoio da equipe de Enfermagem da Cirurgia Ambulatorial do HEBo.

