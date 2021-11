Hospital Estadual Botucatu inicia sua reabertura assistencial

Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES), da Prefeitura Municipal de Botucatu, da Unesp e demais autoridades políticas, o Hospital Estadual Botucatu (HEBo), que faz parte do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), iniciou nesta semana a reabertura gradual de seus atendimentos.

Nos últimos dois anos, o HCFMB tomou inúmeras medidas para o enfrentamento da COVID-19 a nível regional, entre elas, a utilização dos leitos do HEBo como retaguarda para pacientes clínicos ou covid negativos. O anúncio do Governo do Estado na última semana sobre o repasse de cerca de R$ 13 milhões até o final deste ano ao HCFMB permitiu que Hospital Estadual Botucatu iniciasse sua retomada assistencial de forma progressiva.

O montante será destinado à expansão assistencial, à retomada e adequação dos atendimentos pós-pandemia. Além de otimizar a assistência regional, a reabertura das atividades do HEBo reduzirá filas de espera por atendimentos de média complexidade, como os eletivos e os ambulatoriais.

A Diretora do HEBo, Dra. Silke Weber, afirma que o programa de ampliação do atendimento é muito amplo, beneficiando muitos pacientes.

“Como o fluxo da retomada será progressivo, inicialmente priorizaremos as cirurgias eletivas que estão com as filas mais longas, e que tiveram seu número reduzido durante a pandemia. Planejamos também realizar triagem/avaliação pré-operatória no próprio HEBo para algumas patologias, disciplinas específicas, municípios e até do AME para reduzir as filas de forma mais ampla, principalmente a partir do próximo ano, quando conseguiremos atender um número maior de pessoas”, diz.

Fonte: HCFMB

