Hospital de Jaú realiza nova técnica cirúrgica para tireoide

Procedimento reduz volume de nódulos benignos grandes, preserva função da glândula e oferece menos riscos ao paciente

O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú realizou em seu centro cirúrgico na semana passada o primeiro procedimento de radiofrequência para ablação de nódulos de tireoide. A técnica inovadora permite o tratamento de nódulos benignos grandes com procedimento minimamente invasivo, rápido e com menos riscos ao paciente.

De acordo com o médico cirurgião de Cabeça e Pescoço do Hospital Vera Cruz de Campinas, José Higino Steck, considerado o pioneiro da técnica no Brasil, a radioablação evita cirurgias para tratamento de células cancerígenas benignas. “Evitamos cortes e exposição do paciente a riscos maiores. Além disso, não é necessário tirar a glândula, descartando a obrigatoriedade de reposição hormonal”, comentou o especialista. A técnica também evita a internação e o paciente recebe alta logo após o término. A estimativa é que o tratamento custe cerca de um terço do valor atual de uma cirurgia convencional para o mesmo fim.

Segundo Steck, o equipamento emite ondas de radiofrequência para ablação do tecido, tornando a célula inativa. O nódulo tende a diminuir no prazo de até seis meses. O procedimento pode ser realizado em outras áreas como no fígado, pulmão e ossos.

O cirurgião de Cabeça e Pescoço do HAC, João Fanton Neto, participou do procedimento. “É importante destacar que preservamos a função da glândula e evitamos tireoidectomias desnecessárias.” Além deles, participaram da intervenção o também médico cirurgião Éder Faulin, o médico residente Rônei Jorge Santos da Silva, representantes da empresa NeuroMedic, responsável pela parte instrumental do procedimento, e enfermeiras do hospital.

Inovação

Fanton Neto ressalta a importância de investir em inovações para oportunizar melhores resultados aos pacientes. “Achei o procedimento fantástico. A técnica mostra que estamos em uma crescente, com melhores tratamentos. E isso só foi possível pois a diretoria do HAC nos ajudou. É preciso agradecer a oportunidade de trazer essa tecnologia para cá”, destaca.