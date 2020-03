Hospital das Clínicas tem área exclusiva para o atendimento de pacientes com sintomas gripais leves

Com o objetivo de garantir estrutura e assistência eficaz no tratamento dos casos de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) reservou um andar do seu novo prédio dosAmbulatórios de Especialidades exclusivamente para o atendimento de pacientes encaminhados de outros serviços de saúde.

Os atendimentos da triagem especial destes pacientes serão realizados apenas no 4º andar do Novo Ambulatório do HCFMB. A área restrita contém um elevador exclusivo apenas para acesso dospacientes, sala de espera com distanciamento mínimo de um metro entre as cadeiras e 20 salaspara consultas, que serão higienizadas a cada atendimento.

Essa ação, realizada pela Diretoria de Assistência, com apoio de serviços como a Gerência de Enfermagem, Pronto Socorro Referenciado, Time de Resposta Rápida, Núcleo Interno de Regulação, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e todo o Comitê COVID-19 HCFMB, criado pela Superintendência, tem o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento, além de aumentar a prevenção à doença entre a população, servidores e principalmente pacientes.

O atendimento desses pacientes será referenciado e agendado via Núcleo Interno de Regulação do HCFMB. É importante destacar que não será possível realizar agendamento individual – apenas via serviços de saúde. Com isso, todas as medidas de prevenção estarão sendo cumpridas, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, acredita que neste momento, o trabalho contínuo é fundamental para conter a epidemia. “Com o crescimento dos casos de COVID-19 no Brasil, o HCFMB tem tomado diariamente diversas medidas para o enfrentamento da doença. Todos os nossos esforços estão voltados à proteção e cuidado dosnossos pacientes e servidores”, explica.

“Otimizar a nossa assistência e priorizar quem mais precisa de tratamento é nossa meta nesse momento”, afirma a Diretora de Assistência do HC, Dra. Erika Ortolan.