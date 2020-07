HC tem 86% de leitos Covid ocupados nesta quarta; na última noite a taxa chegou a 100%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou na manhã desta quarta-feira, 29, uma atualização da taxa de ocupação para leitos UTI/Covid na unidade. São 86% de leitos de UTI ocupados, o que representa 26 dos 30 disponíveis para tratamento da Covid. Na Terça a tarde a taxa era de 85%.

Um dado preocupante é que durante a noite de ontem, 100% dos leitos chegaram a ser ocupados. Porém, durante a madrugada 6 pacientes receberam alta ou foram remanejados para leitos comuns, já que tiveram o diagnóstico da doença descartado.

As altas foram as seguintes:

-dois homens e uma mulher, moradores de Botucatu, com 43, 61 e 51 anos respectivamente;

-um homem de 36 anos, morador de Itatinga

-um homem de 64 anos, morador de Pardinho

-um homem de 51 anos, morador de Iaras.

Outro dado importante é que dos 26 pacientes internados hoje, apenas 13 são de Botucatu, o restante da região, além de duas, uma vinda da capital e outra da região de Sorocaba.

Caso a capacidade do HC se esgote, os pacientes de Botucatu deverão ser encaminhados para a Unimed. No mês de maio a Prefeitura de Botucatu firmou um convênio com a cooperativa médica.

No total a Prefeitura contratou 150 diárias de UTI e 150 diárias de enfermaria em caso de necessidade. A administração só iria custear o que fosse usado.

O valor da diária de um leito UTI com equipe médica, estrutura e respirador pode variar, mas em média é R$ 2.100. O montante só será pago em caso de uso, segundo o Prefeito de Botucatu.

Confira a taxa de ocupação na manhã desta quarta-feira, 29:

Total ocupados – 26 leitos – Destes, 13 positivos, sendo:

– 6 de Botucatu

– 2 de São Manuel

– 1 Pirajuí (região de Bauru)

– 1 Itatinga

– 1 Areiópolis

– 1 Laranjal Paulista

– 1 São Paulo

E 13 São suspeitos, sendo:

– 7 de Botucatu

– 1 Anhembi

– 1 Itatinga

– 1 Pereiras

– 1 São Manuel

– 1 Hortolândia (fora do DRS VI)

– 1 Lençóis Paulista (região de Bauru)

4 pacientes receberam alta da UTI/Covid nas últimas 6 horas, sendo:

– 2 positivos, 1 de Itatinga e 1 de Botucatu:

– 2 suspeitos descartados que foram remanejados para leitos não COVID (sendo 1 de Angatuba e 1 de Botucatu).