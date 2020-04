Hospital das Clínicas em Botucatu já soma 8 pacientes curados da Covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou na tarde deste sábado, 18, suas informações oficiais de hoje sobre coronavírus.

Na tarde de sexta-feira, dia 17, mais três pacientes positivos de COVID-19, residentes em Botucatu, tiveram alta hospitalar, entre elas a senhora que se tornou o primeiro caso confirmado oficialmente em Botucatu.

No total já foram 8 pacientes curados da covid-19 somente no HCFMB. Os pacientes seguirão tomando todos os cuidados e sendo monitorados em isolamento domiciliar.

Abaixo, segue tabela com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, altas e óbitos confirmados. Por ser uma autarquia do Governo do estado, nem todos os casos divulgados são de Botucatu.