Hospital das Clínicas divulga morte de morador de Conchas por covid-19

Na noite desta segunda-feira, 13, foi registrado o óbito de mais um paciente confirmado de COVID-19, de acordo com boletim do Hospital das Clínicas. Trata-se de um homem, 47 anos, morador de Conchas, que estava internado na UTI do HCFMB.

Também ontem a primeira paciente confirmada com COVID-19 da cidade de Botucatu teve alta da UTI do HCFMB. A paciente continua internada em enfermaria, sob total assistência, isolamento e monitoramento diário pela equipe do HCFMB.

Abaixo, segue tabela com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC.