Hospital das Clínicas desenvolve manual a pacientes que usam PICC

O Time de Cateter do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) elaborou um manual destinado a pacientes que tem a necessidade de usar um Cateter Central de Inserção Periférica (PICC).

Participaram da produção do conteúdo, a enfermeira do Time de Cateter, Alini Correa, a Diretora de Assistência do HC, Drª. Érika Veruska P. Ortolan, e a Gerente de Enfermagem do Hospital, Darlene Cerqueira.

O PICC é utilizado por pacientes que precisam de uma terapia medicamentosa intravenosa prolongada (acima de seis dias), infusão de drogas específicas, assim como os que recebem medicação ambulatorial. Seu uso está associado a um menor risco de complicações mecânicas e infecciosas.

O documento, que contém informações e orientações importantes para pacientes internados e àqueles que recebem altas, está sendo entregue pelos profissionais de saúde aos pacientes que saem com o dispositivo para manuseio no próprio domicílio. Fonte: Jornal HCFMB