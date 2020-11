Hospital das Clínicas de Botucatu vai diminuir número de leitos UTI/Covid após portaria de Ministério

Portaria do Ministério da Saúde muda o número de leitos em Botucatu

O Hospital das Clínicas das Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou em seu boletim na tarde deste sábado, dia 21, que irá reduzir o número de leitos UTI destinados para tratamento da Covid-19.

Até sexta-feira, dia 20, eram 30 leitos disponíveis, mas com a redução esse número chegará a 24 unidades de Terapia Intensiva para tratar suspeitos e confirmados com o novo coronavírus. A ação vem após divulgação de portaria do Ministério da Saúde, determinando a diminuição que passa valer a partir de hoje. O documento pode acessado neste link

Com o corte de leitos, haverá diminuição no repasse do Ministério da Saúde para os Hospitais. Diz o art. 2º da que portaria que as habilitações de leitos especiais para Covid-19 poderão ser encerradas a qualquer tempo, caso seja finalizada a situação de emergência de saúde.

No auge da pandemia, em junho deste ano, Botucatu passou de 16 para 30 leitos. De acordo com o HCFMB, há uma estabilidade de ocupação há algumas semanas. Nos últimos dias a taxa ficou em 63% dos 30 leitos disponíveis.

Na rede privada do município apenas um leito está ocupado, em um total de 10 à disposição. A Prefeitura ainda tem um contrato com a Unimed para caso haja lotação em leitos públicos, para a utilização de 150 diárias de UTI.

Nesta nova configuração, a partir de hoje, a taxa de ocupação de leitos UTI/Covid passa a ser de 79%. São 19 leitos ocupados, mesmo número dos últimos dias, o que até esta semana representava 63%.

Em comunicado o HCFMB comentou o fato:

“Por determinação do Ministério da Saúde, conforme a Portaria nº 3.124 publicada em 18 de novembro de 2020, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) passa a operar com 24 leitos de UTI COVID-19. Desde o mês de junho, o HCFMB totalizava 30 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19. A partir de hoje, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do HC será calculada com base nestes 24 leitos”.

Confira os números nesta nova configuração: