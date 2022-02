Hospital das Clínicas de Botucatu terá 20 novos leitos de UTI

Foto HCFMB

O Serviço Especializado de Terapia Intensiva (SETI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), referência regional no atendimento dos mais diversos casos considerados graves, ampliará sua capacidade em mais 20 novos leitos, habilitados e custeados pelo Ministério da Saúde.

A última ampliação de leitos de UTI no HCFMB foi feita em 2007. Desde então, o SETI contava com 30 leitos, sendo 08 leitos na Ala I, conhecida como UTI do Pronto Socorro Referenciado (PSR); 16 na Ala II, conhecida também como UTI Central, e 06 na UTI Coronariana. Cerca de cinco mil pacientes foram atendidos no SETI neste período.

A expansão totaliza 50 leitos de UTI adulto no HCFMB e garante o aumento da oferta assistencial aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos na região que o HCFMB atende, que abrange cerca de dois milhões de pessoas.

“No nosso hospital, nosso objetivo é sempre melhorar da assistência ao paciente. Com certeza, a gestão atual do HCFMB traz um importante avanço na assistência para a nossa região”, afirma Dra. Erika Ortolan, Diretora de Assistência do HCFMB.

A abertura de novos leitos de UTI impacta também na reavaliação do espaço físico, aquisição de respiradores mais modernos e contratação de uma equipe multidisciplinar especializada. A abertura dos novos leitos está previsto para o próximo mês.

Para a Chefe do SETI do HCFMB, Dr.ª Patrícia Polla, o reconhecimento do trabalho do Serviço é motivo de orgulho. “Agradeço a oportunidade de poder ampliar a assistência a mais pacientes que necessitam do cuidado intensivo. Saber que mais pessoas poderão usufruir da maior chance de recuperação através do cuidado intensivo nos traz nesse momento o impulso que faltava para sempre seguirmos em frente”, diz.

“O HCFMB é uma hospital que mesmo com suas dificuldades, não para de crescer. Esta expansão de leitos mostra mais uma vez nosso potencial de atendimento e valoriza ainda mais nossa assistência”, finaliza o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.

Assessoria HCFMB

