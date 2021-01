Hospital das Clínicas de Botucatu recebe 1.500 doses da vacina de Oxford da Prefeitura

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu da Prefeitura Municipal de Botucatu 1.500 doses da vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na última semana, o HCFMB foi selecionado para a fase prioritária da vacinação, recebendo 4.400 doses da vacina do Instituto Butantan. Por ser realizada em duas doses, o lote atendeu apenas 2.200 dos 5 mil colaboradores do HCFMB.

Com isso, o recebimento deste número adicional de doses reforça o plano de vacinação e cobre 95% da necessidade de imunização dos profissionais de saúde do HCFMB contra a Covid-19. As tratativas com o Governo do Estado para a aquisição de mais doses de vacina estão em andamento, e a expectativa é que em breve, todos os profissionais atuantes no HCFMB estejam vacinados.

“Estamos orgulhosos por entregar este lote de vacinas ao HCFMB. Este reforço será muito importante no processo de vacinação destes profissionais essenciais no enfrentamento da pandemia em nossa cidade”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi agradeceu mais uma vez o apoio da Prefeitura. “Neste momento crítico, contamos mais uma vez com a parceria da Prefeitura Municipal de Botucatu, que não mede esforços para que o HC continue com o seu compromisso em promover tratamento digno e de qualidade a todos os pacientes. Destaco também o trabalho da Comissão de Avaliação e Indicação para o Uso da Vacina contra a COVID – 19, que atua de forma intensa neste processo tão importante para nós”, diz.

O plano de vacinação do HCFMB continua em andamento, convocando servidores por ordem prioritária, via lista enviada por comunicado interno, de acordo com os critérios estabelecidos e divulgados pela Diretoria de Assistência e pela Comissão de Avaliação e Indicação para o Uso da Vacina contra a COVID – 19.

“Agradeço à Prefeitura pelo reconhecimento do nosso trabalho frente à pandemia e pela dedicação de todos os membros da Comissão neste momento, onde estamos perto de imunizar 100% dos nossos profissionais”, finaliza a Diretora de Assistência do HCFMB, Dra. Erika Ortolan.