Hospital das Clínicas de Botucatu inaugura Laboratório de Biotecnologia Avançada (LBA)

Na manhã desta segunda-feira, 30, foram inaugurados o Laboratório de Biotecnologia Avançada (LBA) e o Anfiteatro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O novo espaço recebeu o nome do Prof. Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado (in memoriam).

A solenidade contou com a presença de Dirigentes do Hospital, da Unesp e de suas Unidades Universitárias, da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) e do Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, Rodrigo Rodrigues (Palhinha).

O LBA representa a primeira unidade do Núcleo de Pesquisa dentro do HCFMB tendo, como missão, desenvolver pesquisa científica, inovação em biotecnologia e tecnologia aplicada, visando o desenvolvimento de protótipos, produtos, processos e serviços na área da saúde.

Homenagens

Durante a solenidade, foram realizadas homenagens aos familiares do Prof. Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado, aos atuais gestores do HCFMB, FMB|Unesp e aos responsáveis pela consolidação do LBA. Também houve o descerramento de placas.

Histórico

Em 2011, Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado afirmava que os Laboratórios de Engenharia Celular, Biologia Molecular e Citometria de Fluxo, que formavam o setor de Biotecnologia do então Hemocentro do HCFMB, estavam crescendo e ganhando vida própria.

Com a captação de recursos de grandes projetos de pesquisa, como o Projeto Humano do Câncer, o Transcript Finishing Initiation, o Projeto Genoma Vírus e outros, foi possível iniciar a organização da estrutura administrativa.

Com a participação dos docentes Matheus Bertanha e Rejane Maria Tommasini Grotto, e a servidora Rita de Cássia Alvarado, uma visita foi realizada no Laboratório de Investigação Médica da Universidade de São Paulo. De volta a Botucatu e, nessa fase com orientação e apoio do Professor Pasqual Barretti, na época diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), foi apresentado o primeiro modelo do que no futuro seria o LBA.

