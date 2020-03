Hospital das Clínicas de Botucatu divulga guia com orientações sobre o Coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou na última semana os dois primeiros casos no Brasil da doença causada pelo novo Coronavírus, a COVID-19. E agora que a doença chegou ao país, diversas dúvidas surgiram.

Pensando nisso, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e a Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência (CCIRAS) reuniram neste material as principais informações e orientações sobre a doença, para que a informação clara e objetiva esteja ao alcance de todos.

O HCFMB já implantou um plano de ação de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (SES), para atendimento de casos suspeitos por infecção pelo novo Coronavírus, se houver. O protocolo do plano de ação orienta os servidores no diagnóstico, tratamento e isolamento dos casos.

Para baixar o guia clique aqui