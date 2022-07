Hospital das Clínicas de Botucatu deverá ter 30 novos leitos de enfermaria

O Hospital das Clínicas de Botucatu poderá ter 30 novos leitos de enfermaria. A informação foi divulgada pelo Prefeito Mário Pardini nesta sexta-feira, dia 07.

Na última quarta-feira, 05, Pardini teve agenda em São Paulo com o Secretário-executivo de Saúde do Governo do Estado, Doutor Eduardo Ribeiro.

Nesta sexta-feira, dois dias após esse encontro na capital paulista, o Secretário Executivo esteve em Botucatu.

Ribeiro faz uma visita técnica no Hospital das Clínicas. Segundo Pardini, essa agenda resultou no compromisso de abertura de 30 novos leitos de enfermaria até o final deste mês.

Tecnicamente, os leitos vão desafogar o Pronto Socorro Referenciado do HC, em Rubião Júnior, acelerando as internações de pacientes de Botucatu e da Região.

Agradeço o Doutor Zeca Trindade, que junto com toda a equipe do HC, tem se empenhado para auxiliar nossa população e melhorar a assistência em um dos maiores equipamentos de saúde de nosso Estado, escreveu Pardini.

