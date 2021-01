Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 100% da capacidade de leitos UTI/Covid

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou neste domingo, dia 17, suas principais informações referentes à COVID-19 deste domingo, 17 de janeiro de 2021. O boletim veio com uma péssima notícia com relação aos leitos da autarquia.

O HCFMB atingiu sua ocupação máxima de leitos de UTI COVID-19 nesta manhã. No total são 30 leitos disponíveis para o tratamento de Covid na Terapia Intensiva do Hospital.

Segundo fontes consultadas pelo Acontece Botucatu, do total de leitos, são 14 ocupados por moradores de Botucatu. São 8 pacientes positivos para o coronavírus e 6 pacientes suspeitos. Vale lembrar que o HC é uma autarquia e recebe pacientes de municípios do Polo Cuesta, Vale do Jurumirim, entre outros.

Neste momento, segundo a autarquia, são 16 pacientes aguardando admissão ou chegada no HC:

-4 pacientes no Pronto Socorro Adulto (PSA)

-6 pacientes no Pronto Socorro Referenciado (PSR)

-6 pacientes via CROSS.

“Frente ao fluxo intenso de internação de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19 vindos de todas as cidades que compõem a DRS VI Bauru nos últimos dias, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), instituição reconhecida oficialmente pelo Governo do Estado de São Paulo como hospital referência para tratamento de casos graves da COVID-19, comunica que atingiu hoje sua ocupação máxima nos leitos de UTI COVID”, diz parte da nota do Hospital ( ver nota completa aqui)

Cooperação Prefeitura/Unimed

A Prefeitura de Botucatu tem desde maio de 202o um termo de cooperação com a Unimed Botucatu para a contratação de 150 diárias de UTI e 150 diárias de enfermaria mensais para tratamento exclusivo de pacientes com coronavírus em caso de indisponibilidade de leitos no HC. A ação é destinada para moradores de Botucatu.

Os munícipes de Botucatu poderão ser atendidos pela rede privada. Considerando o tempo médio de ocupação de leitos dos casos mais graves de coronavírus, que é de 2 semanas, essa ação aumenta a capacidade do atendimento em até 10 pacientes graves por mês. A Prefeitura de Botucatu deve se pronunciar sobre a capacidade esgotada do Hospital das Clínicas no Boletim Coronavírus na noite de hoje.

Números

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados desde o início da pandemia. Os números divulgados estão em conformidade com as orientações da DRS-VI e SES.