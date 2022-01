Hospital das Clínicas de Botucatu anuncia que vai aumentar leitos para tratamento de Covid de acordo com a demanda

Foto HCFMB

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou neste sábado, dia 08, medidas preventivas para o atendimento de pacientes com síndrome gripal, frente ao aumento de número de casos.

Dessa forma, a autarquia já trabalha na implantação de medidas para otimizar o fluxo de atendimento e reforçar a conscientização e prevenção nesta nova fase da pandemia entre a população, servidores e principalmente pacientes.

As medidas anunciadas foram as seguintes:

Testagem de todos os servidores do Complexo via pool de saliva ou PCR-RT, visando a segurança da equipe e dos pacientes, mantendo o fluxo da assistência das áreas;

Atualização dos protocolos terapêuticos;

Aumento progressivo de número de leitos de enfermaria e UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, de acordo com a demanda de casos;

Análise do estoque de medicamentos e insumos hospitalares utilizados no tratamento da Covid-19;

Aquisição de testes rápidos de antígeno para Covid-19, o que garante um atendimento mais ágil;

Reavaliação dos espaços necessários para o isolamento de pacientes.

Prefeitura muda atendimento na segunda-feira, 10

A Prefeitura Municipal de Botucatu informou que a partir de segunda-feira (10/01), todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade serão transformadas em Pontos de Atendimento de Síndrome Respiratória.

Estes devem ser os primeiros locais a serem procurados em caso de sintomas suspeitos, como tosse, coriza, gripe, dor de cabeça, diarreia, entre outros. As Unidades estarão preparadas para realizar o teste rápido de antígeno para covid-19, com resultado em 15 minutos. Assim, o atendimento será mais rápido e somente os casos mais graves serão encaminhados ao Pronto Socorro Adulto ou Infantil, já com o resultado do teste.

Por fim, pedimos a todos que mantenham os cuidados essenciais, como o uso de máscara, álcool gel e que evitem aglomerações. Com essas medidas, cuidamos da nossa saúde e do próximo. O HC reitera seu compromisso em promover atendimento digno e de qualidade a todos os pacientes neste momento, diz o autarquia em nota.

Com informações da Assessoria HCFMB

