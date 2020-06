Hospital das Clínicas de Botucatu abre 14 novos leitos UTI para covid

Agora são 30 leitos UTI no HC de Botucatu

Reconhecido pelo Governo do Estado como hospital referência no atendimento de casos graves de COVID-19, o HCFMB conta oficialmente a partir de hoje com 30 leitos de UTI exclusivos para pacientes com diagnósticos confirmados de COVID-19.

Na última semana, o Governo do Estado de São Paulo destinou ao HCFMB um lote de 14 novos respiradores. Os equipamentos passaram por adequações e foram instalados nos leitos, abertos na manhã de hoje, após visita e vistoria de representantes da Vigilância Sanitária e do Departamento Regional de Saúde (DRS VI) Bauru, do qual o HCFMB faz parte.

Estes 14 novos leitos complementam os 16 que já estavam em funcionamento no HCFMB, totalizando então 30 leitos de UTI exclusivos para a assistência de casos graves de COVID-19. A abertura oficial destes novos leitos ampliam e aprimoram a assistência do HC a estes pacientes.

A porcentagem diária da ocupação de leitos de UTI do HCFMB passará a ser calculada com base no número de 30 leitos.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, destacou a importância desta expansão. “O HCFMB sente-se muito satisfeito pelo reconhecimento do Governo do Estado. Raras vezes um fato de tamanha importância aconteceu na história do nosso HC. A abertura oficial destes novos leitos nos estrutura não só para o tratamento de casos graves de COVID-19, mas também para o atendimento de muitos casos graves que recebemos no HC”, finaliza.

Assessoria HCFMB