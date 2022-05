Hoje tem Feirinha de Adoção de Animais e Vacinação Antirrábica em Botucatu

Neste domingo, 15, a Vigilância Ambiental em Saúde e Canil Municipal realizarão uma feirinha de adoção de animais e também promoverão a vacinação antirrábica para imunizar cães e gatos.

O evento será realizado no pátio da Secretaria Municipal de Saúde entre as 9 e 13 horas.

A Feirinha de Adoção terá animais que, em algumas situações, foram resgatados, tratados e agora esperam ansiosamente por uma família.

Todos eles estão chipados, vacinados e castrados. Os interessados em adotar um animalzinho precisarão apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Sobre a Vacina Antirrábica

Já a vacinação antirrábica será disponibilizada para 700 animais, cães e gatos que não tenham sido imunizados nos últimos 12 meses.VNão será necessário agendamento e a vacina será aplicada por ordem de chegada (distribuição de senhas).

Serão imunizados animais a partir dos 3 meses de vida e todos devem estar devidamente contidos: os cães deverão estar de coleira e guia e os gatos deverão estar em caixas de transporte ou similares. Todos os animais deverão ser conduzidos por pessoas com força suficiente para segurá-los.

Considerando que a campanha de vacinação em massa não é mais uma estratégia do Programa de Vigilância e Controle da Raiva do Estado de São Paulo, cada município recebeu uma quantidade menor de doses.

A orientação do Estado é que as Prefeituras imunizem apenas cães e gatos que tiveram exposição de risco ao vírus da Raiva, que são assistidos pelo Canil, e para ações pontuais, como a que será realizada no domingo.

Em 2022, a VAS recebeu apenas dois diagnósticos positivos para raiva, um de morcego frugívoro (se alimenta de frutos) e outro de morcego insentívoro (se alimenta de insetos).

Serviço:

Vigilância Ambiental em Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores.

Telefone: 3811-1609/150

