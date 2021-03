Hoje tem drive de vacinação na Catedral e portaria nova do Lageado

Nova ação de vacinação em Botucatu

Neste sábado, dia 13, haverá novamente um drive-thru para vacinação contra a covid-19. Desta vez, além do Largo da Catedral, também haverá a ação na Portaria nova da Fazenda Lageado, a partir das 8 horas da manhã.

Ontem teve início a imunização de idosos com 75 e 76 anos nos postos de saúde. Esse público poderá ser assistido no drive de hoje, segundo a Prefeitura.

A segunda dose para idosos com 85 anos ou mais e primeira dose para o grupo de 77 a 79 anos também estarão disponível, conforme divulgado pela administração.

Lembrando que os interessados desse grupo devem comparecer tanto a Unidade de Saúde mais perto de casa, quanto no drive, portando documento de identificação com foto e CPF, além do comprovante da primeira dose.