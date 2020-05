Hoje é o dia ‘D’ de vacinação contra a gripe em crianças

Este sábado, 23, é considerado o dia “D” de vacinação contra a gripe (Influenza) em crianças. Os pais e responsáveis deverão procurar as unidades de saúde do município, que estarão abertas das 8 às 13 horas.

Hoje também é o último dia do drive-thru da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde realizou durante toda a semana a vacinação nesse formato das 8h00 às 13h00 horas.

Importante dizer que no drive-thru não serão vacinadas as crianças. Os pais e responsáveis deverão procurar as Unidades de Saúde do Município durante a semana, das 8 às 17 horas, a Sala de Vacina Noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, das 18 às 22 horas, caso não possam vacinar os filhos neste sábado.

A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Aqueles que desejarem ser vacinados devem portar um documento com foto no momento do atendimento, nos casos em que for necessária comprovação da idade. Para os professores e profissionais da Educação, será necessária a apresentação de documento que comprove a situação profissional, como por exemplo o crachá ou holerite.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.