Hemocentro é recomendado para receber certificação ISO 9001:2015

O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu a reO Hemocentro do HCFMB recebeu a recomendação de certificação internacional de qualidade ISO 9001:2015, comprovando que todos os seus processos de gestão de qualidade estão de acordo com os critérios e padrões internacionais estabelecidos. O selo garante a qualidade e segurança nos procedimentos realizados nas áreas do ciclo do sangue da unidade.

A recomendação foi oficializada após a conclusão da auditoria da empresa QMS Certification Services, realizada em todas as áreas do Hemocentro. O selo internacional de qualificação contempla desde o início do processo, na captação de doadores, até a sua etapa final, que é a transfusão.

A auditoria avaliou o sistema de qualidade do Hemocentro nas áreas de captação, recepção e cadastro de doadores; triagem hematológica e clínica de doadores; coleta de sangue total e por aférese; processamento, armazenamento, distribuição e controle de qualidade de hemocomponentes; exames imunohematológicos, sorológicos e de biologia molecular (NAT) de doadores e testes imunohematológicos de receptores. Todos os procedimentos foram classificados como realizados com elevado padrão de qualidade e segurança nos serviços prestados à população.

“A recomendação para a certificação ISO 9001:2015 é fruto de trabalho árduo, contínuo e humanizado, que leva o Hemocentro a um patamar diferenciado nos seus processos de qualidade”, explica Dr. Cláudio Lucas Miranda, Diretor do Hemocentro.

O Diretor acrescentou que o envolvimento e a colaboração de diversas áreas do HCFMB foram fundamentais para que a estrutura padrão do Hemocentro atendesse às normas internacionais. “Agradeço o apoio de dedicação da Superintendência do HC e das áreas envolvidas neste processo, como o Departamento de Gestão de Pessoas, CIMED, SESMT, Ouvidoria, Suprimentos e Departamento de Auditoria”.

Após esta recomendação, a unidade aguarda o documento oficial da certificação ISO 9001:2015, que deve ser enviado em até dois meses. O Hemocentro seguirá sob acompanhamento da empresa auditora, para que a qualidade dos serviços seja mantida dentro dos padrões exigidos.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, destacou o comprometimento da equipe do Hemocentro nesta conquista. “A Certificação ISO 9001:2015 traduz o sucesso do trabalho de uma equipe multidisciplinar, que atua desde 2019 na gestão de qualidade do Hemocentro, e que alcançou padrões internacionais de excelência e inovação”, diz.

