Hemocentro do HCFMB precisa de doações de todos os tipos sanguíneos

Com os seus estoques em baixa, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) necessita da doação de todos os tipos sanguíneos.

Deixe que a solidariedade contagie o seu coração: compareça ao Hemocentro e faça este gesto de amor!

Para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro recebe doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h.

O agendamento das doações pode ser feito pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) e pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

É importante lembrar:

– A doação de sangue não expõe o doador ao risco, pois todo material é descartável.

– O Hemocentro segue as regulamentações do Ministério da Saúde. Na triagem, o Hemocentro reforça os questionamentos aos doadores quanto a sintomas gripais e contatos com casos suspeitos.

– Até o momento, não há evidências científicas sobre o contágio via transfusão. Mesmo assim, se o doador for positivo até́ 14 dias após a doação, deverá comunicar o Hemocentro.

– Além disso, está sendo liberada a entrada de apenas 10 doadores por vez, a fim de favorecer um ambiente com maior circulação de ar e distanciamento entre pessoas.