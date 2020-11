Hemocentro do HC de Botucatu tem nova coordenação

A partir deste mês de novembro, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), subordinado ao Departamento de Apoio à Assistência do HCFMB, está sob nova coordenação.

A unidade passa a ser gerenciada pela Dra. Tamiris Dias da Silveira Lustri, médica hematologista do Hemocentro. O também hematologista do HCFMB, Dr. Rafael Dezen Gaiolla, foi nomeado como vice-gerente.

Anteriormente, o Hemocentro era gerenciado pelos médicos Dr. Thiago Herbst e Dr. Raul Ruiz, que continuarão contribuindo com a assistência do HCFMB.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Luis Balbi, anunciou a mudança em reunião com toda equipe. “Optamos por uma nova gestão nesse momento onde o Hemocentro é destaque em nível estadual, o que nos faz avaliar os resultados periodicamente e otimizar os processos da unidade”, disse.

Dr. Cláudio Lucas Miranda, Diretor do Departamento de Apoio à Assistência do HCFMB, acredita que o objetivo é implantar não só melhorias, mas também amadurecer os processos internos do Hemocentro. “Mudanças nos ajudam a viabilizar questões técnicas, e nos deixam mais próximos e integrados para estudar as melhores estratégias, com foco na melhor assistência ao paciente”.

Dra. Tamiris agradeceu a indicação. “Estou muito feliz com este novo desafio. Sugestões e propostas são muito bem-vindas, e conto com o apoio essencial de todos nessa nova fase”, finalizou.

