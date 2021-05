Hemocentro de Botucatu pede doações de todos os tipos sanguíneos

Para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro recebe doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento.

A doação de sangue não expõe o doador ao risco, pois todo material é descartável.

Liberação da entrada de apenas 10 doadores por vez, a fim de favorecer um ambiente com maior circulação de ar e distanciamento entre pessoas.

O Hemocentro segue as regulamentações do Ministério da Saúde. Na triagem, o Hemocentro reforça os questionamentos aos doadores quanto a sintomas gripais e contatos com casos suspeitos.

Até o momento, não há evidências científicas sobre o contágio via transfusão. Mesmo assim, se o doador for positivo até́ 14 dias após a doação, deverá comunicar o Hemocentro.