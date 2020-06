HCFMB realiza 1ª Conferência de Comunicação Social a partir de hoje

Palestrantes renomados refletirão sobre o tema central “Propósito de vida: esses somos nós”

Inspirar pessoas, resgatar valores e motivar reflexões: este é o objetivo da 1ª Conferência de Comunicação Social do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), que será realizada entre os dias 22 a 26 de junho, a partir das 18h00, de forma online e gratuita, com transmissão pelas redes sociais do Hospital.

Organizada pelo Núcleo de Comunicação, Imprensa e Marketing (NCIM) da instituição, a primeira edição do evento traz o tema “Propósito de vida: esses somos nós”, com o intuito de manter os profissionais de Saúde e a sociedade em geral motivados para continuarem suas missões de vida e resgatarem sua autoestima e resiliência, mesmo em tempos de pandemia, além de incentivar a arrecadação de fundos para a campanha Sem Luta, não há Vitória, iniciada no mês de março.

Diversos palestrantes renomados nacional e internacionalmente já confirmaram participação no evento, dentre eles:

– Carla Furtado, curadora do Instituto Feliciência. Especialista em Felicidade Interna Bruta (FIB), formada pelo Schumacher College (Inglaterra) em parceria com o Centro GNH (Butão); Membro da International Positive Psychology Association (IPPA) desde 2015 e docente da pós-graduação em Psicologia Positiva da Universidade PUC-RS (Brasil);

– Jaime Troiano, fundador e CEO da TroianoBranding, primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas, membro do Hall da Fama dos Profissionais de Marketing no Brasil e um dos apresentadores do programa semanal Sua Marca vai ser um Sucesso, da Rádio CBN;

– Leila Navarro, uma das mais importantes palestrantes motivacionais do Brasil e com palestras já assistidas na Espanha, Chile, Uruguai, Panamá, Japão, México, Peru, Paraguai, Colômbia, Angola e Portugal;

– Ruth Manus, escritora, advogada, professora universitária (mestre pela PUC e doutoranda pela Universidade de Lisboa), colunista na revista Glamour e articulista do jornal português Observador;

– Simone Simon, doutoranda em Administração com ênfase em Neuromarketing pela Florida Christian University, especialista em Negociação pela Harvard, palestrante internacional, escritora, professora do MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atuante há mais de 15 anos nas áreas de marketing, com destaque para o desenvolvimento de negócios internacionais em empresas brasileiras e europeias.