HCFMB promove live sobre o Dia Mundial do AVC nesta quinta-feira

Roda de conversa sobre o assunto será transmitida pelas redes sociais do Hospital

A cada seis segundos, uma pessoa é acometida por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e estudos revelam que, a cada quatro pessoas, uma terá esta doença ao longo da vida. Em 2006, o Dia Mundial do AVC foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Federação Mundial de Neurologia, sendo lembrado, desde então, no dia 29 de outubro.

Com este contexto, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) promoverão uma live sobre o assunto nesta quinta-feira, a partir das 18h, com transmissão pela página do HCFMB no Facebook e pelo canal do Hospital no YouTube.

Nesta roda de conversa com o tema “AVC, não deixe que seja você!”, estarão presentes o Superintendente do HCFMB, Dr. André Luis Balbi; o responsável pela Unidade de AVC do HCFMB e coordenador do Departamento Científico em reabilitação neurológica da Academia Brasileira de Neurologia de 2018 a 2020, Dr. Rodrigo Bazan; o médico neurologista da Unidade de AVC do HCFMB, Dr. Gabriel Pinheiro Modolo; a Doutora em Enfermagem com ênfase em Atendimento Pré-Hospitalar, Priscila Masquetto Vieira de Almeida; o fisioterapeuta da Unidade de AVC e Mestre em Fisiopatologia e Clinica Médica, Rafael Dalle Molle da Costa; o coordenador do Pronto-Socorro Referenciado (PSR) e do Time de Resposta Rápida (TRR) do HCFMB, Dr. Edson Luiz Favero Junior e a Enfermeira Mestre e Gerente de Relacionamento e Internações, Janaina Cristina Celestino Santos.

