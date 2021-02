HCFMB promove live sobre Fevereiro Laranja nesta quarta-feira

Você sabia que, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), mais de 10 mil pessoas devem ser atingidas pela leucemia neste ano?

Fevereiro pode até não ter carnaval em 2021, mas é um mês em que as atenções se voltam para o diagnóstico precoce e o tratamento da leucemia, além do incentivo à doação de medula óssea.

Hoje, a partir das 19h, você tem um encontro marcado com a Saúde! Tire todas as suas dúvidas sobre o Fevereiro Laranja!

Participam da live o médico hematologista e coordenador do Serviço de Oncologia do HCFMB, Dr. Rafael Dezen Gaiolla, e o médico hematologista do Hospital Amaral Carvalho de Jaú/SP, Dr. Mair Pedro de Souza.

Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do HCFMB. Realização: HCFMB, Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).