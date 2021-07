HCFMB participa de manual sobre tratamento farmacológico da Covid-19 em pacientes hospitalizados

Nas próximas semanas, o Ministério de Saúde lançará um manual de “Orientações sobre o Tratamento Farmacológico do Paciente Adulto Hospitalizado com COVID-19”, contando com a participação do cirurgião vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Dr. Marcone Lima Sobreira, em sua elaboração.

Este manual tem o objetivo de orientar o tratamento farmacológico de pacientes adultos em unidades de urgência e emergência, leitos de enfermaria e de terapia intensiva, podendo ser utilizado também em serviços de saúde privados que prestam atendimento a pacientes Covid-19. O conteúdo será distribuído para os postos de saúde, hospitais públicos e disponibilizado em todo o Brasil, com atualização de informações à medida que novas evidências forem surgindo.

Segundo Dr. Marcone, o pedido para a concepção do Manual veio do próprio Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e envolveu indicações das Sociedades de Especialidades envolvidas no manejo da doença, entre elas a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), da qual o médico é integrante.

“Por meio de reuniões virtuais e discussões em grupo, num período de aproximadamente dois meses, o documento foi formatado e, posteriormente, aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). Todas as recomendações foram adaptadas a partir de diretrizes nacionais e internacionais, com contextualização para o cenário brasileiro e com base nas melhores evidências científicas atuais, o que agrega credibilidade e possibilita uma tentativa de unificação no tratamento do paciente, pois os conteúdos foram discutidos por especialistas de diversas áreas”.

Dr. Marcone destaca ainda que a participação do HCFMB na formatação deste Manual, tendo em vista o protagonismo da instituição no combate à pandemia, é de extrema importância. “Partindo do ponto que o HCFMB é o principal serviço público no sudoeste paulista, é uma lembrança que traz grande prestígio, corroborando a qualidade dos profissionais aqui existentes e, consequentemente, dos cuidados dispensados aos pacientes internados na instituição”, encerra.

O Manual já pode ser visualizado no site do Ministério da Saúde, clicando aqui!