HCFMB inicia atividades do Curso de Especialização na Área da Saúde

Nesta semana, mais de 100 alunos iniciaram uma nova trajetória em suas vidas: eles formam a primeira turma dos Cursos de Especialização na área da saúde oferecidos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A partir deste ano, o HCFMB é uma das Unidades Didáticas do Centro Formador de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde de São Paulo (CEFOR SUS/SP) “Dr. Antônio Guilherme de Souza”, órgão pertencente à Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). Os cursos são reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SEE/SP) e tem o apoio administrativo do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA) do Hospital.

Na segunda-feira, 2, ocorreu a abertura oficial das atividades na sala de aula do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde (NEAD.TIS), em conjunto com as demais Unidades participantes no Estado de São Paulo, com uma videoconferência e atividades conduzidas pelo CEFOR.

Já na última terça-feira, houve a continuidade das atividades de recepção dos alunos a nível local. A mesa de abertura foi composta pelo Superintendente do HCFMB Dr. André Balbi, pela diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) Prof.ª Associada Maria Cristina Pereira Lima, pelo Diretor-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar (FAMESP), Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior e pela Gerente Multiprofissional do HC e coordenadora geral dos Cursos, Prof.ª Dr.ª Cristiane Lara Mendes Chiloff.

Na parte da manhã, foram explicados alguns tópicos para a integração dos alunos à instituição, além de orientações para acesso ao Hospital, explicações sobre o Código de Conduta e noções de controle de infecção hospitalar, além da continuidade do cronograma previsto pelo CEFOR. Também foram disponibilizados aos alunos conteúdos online pela plataforma Saúde, Educação e Tecnologia (SETe), um sistema de gerenciamento de aprendizagem do HC e da FMB.

Dr. André deu as boas-vindas aos alunos. “Este curso foi muito esperado por todos e envolveu o trabalho de muitas pessoas. O HCFMB cresce a cada dia e é uma satisfação ter vocês aqui”.

A diretora da FMB relembrou as primeiras formações de profissionais não-médicos no Estado e destacou a parceria entre HC, FMB e Famesp. “Ressalto a importância deste curso e o espaço de atuação que vocês terão, fruto do esforço de muitas pessoas ao longo dos últimos anos”.

Chiloff reforçou que este momento foi possível graças ao sucesso de muitos anos do Aprimoramento Profissional. “É importante este resgate histórico, pois os alunos sempre se sentiram mais preparados para o mercado de trabalho com o Aprimoramento. Preparamos estas atividades com a ajuda de muitos parceiros, para que vocês possam ter uma ampla formação e um ano produtivo”.

Carolina Scarparo Ferreira, de São Manuel, aluna da área de Odontologia, vê este curso como uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos. “Eu sempre quis estar aqui no HC e, quando saí da faculdade, procurei alguns cursos, mas faltava a questão prática. Resolvi fazer a inscrição, estou muito feliz e com uma expectativa alta, pois estamos em um Hospital de referência”.