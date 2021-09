HCFMB e Rede de Proteção à Vida oficializam parceria

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) oficializou nesta manhã seu Termo de Cooperação com a Rede de Proteção à Vida de Botucatu, grupo multidisciplinar que tem como foco principal a valorização da vida, a promoção da saúde e prevenção do suicídio com diversas iniciativas que mostram a importância da valorização da vida às pessoas que necessitam de apoio.

O Termo, assinado pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; pela Gerente Multiprofissional do HCFMB, Cristiane Chilloff e pelos coordenadores da Rede; Silvânia Machado Giandoni, Marly Tieghi, Marcio Pinheiro Machado e pelo Prof. Dr. José Manoel Bertolotte; tem como finalidade inicial expandir a divulgação sobre a prevenção ao suicídio no Complexo Autárquico HCFMB, identificando a necessidade de acolhimento e tratamento aos usuários da Rede.

A partir desta parceria, a Rede de Proteção à Vida e o HCFMB podem atuar juntos na formalização de protocolos assistenciais, além de inserir os pacientes assistidos pelo HC em todas as frentes de trabalho da Rede, analisando individualmente cada caso e disponibilizando apoio psicológico, psiquiátrico ou espiritual, além de diversas atividades terapêuticas em grupo.

A integração do HCFMB e a Rede de Proteção à Vida de Botucatu visa promover a união de um grande grupo de profissionais movidos pela vontade e o sentimento de ajudar o próximo, atuando sempre com carinho e dedicação, e expandindo cada vez mais as áreas de atuação da Rede e do Centro de Valorização da Vida.