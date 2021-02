HC de Botucatu volta a ter 100% de ocupação em leitos UTI/Covid, diz boletim

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta sexta-feira, dia 19, suas principais informações referentes à COVID-19.

A taxa de ocupação de leitos UTI/Covid voltou a ficar no patamar de 100%. Isso significa que os 30 leitos habilitados estão ocupados neste momento. Na quinta-feira, após semanas com superlotação, o Hospital tinha registrado uma ligeira queda, com 96%.

Altas

Nas últimas 24 horas, uma alta de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registradas no HCFMB.

Um homem de 82 anos, morador de Botucatu.

Óbitos

Nas últimas 24 horas, um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrado no HCFMB.

Um homem de 78 anos, morador de Botucatu, que já havia sido divulgado no boletim da Prefeitura na noite de quinta-feira.

Desde o início da pandemia, o HCFMB contabiliza um total de 166 óbitos por COVID-19.

Para saber sobre o total de óbitos por cidade, acesse: https://www.hcfmb.unesp.br/obitos-por-cidade/

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.