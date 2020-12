HC de Botucatu registra morte de idoso por Covid-19; taxa de ocupação de UTI é de 79%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) registrou nesta sexta-feira, 11, um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrado no HCFMB. Trata-se de um homem de 63 anos, morador de Botucatu. No total, são 56 óbitos na cidade de Botucatu pela doença.

A taxa de ocupação de leitos da UTI/Covid está em 79%, ou seja, dos 24 leitos disponíveis, 19 estão ocupados.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.