HC de Botucatu registra 62% na taxa de ocupação de leitos UTI/Covid, a menor em 9 meses

Hospital das Clínicas de Botucatu possui 40 leitos disponíveis na UTI/Covid

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) registra neste momento 62% da taxa de ocupação de leitos UTI/Covid. A informação foi passada nesta terça-feira, 07, em boletim coronavírus da Prefeitura e deve ser confirmada pela autarquia hoje.

Essa é a menor taxa registrada em 9 meses. A última vez que o HCFMB registrou uma taxa menor do que foi divulgado, ocorreu em 30 de novembro, quando o número de ocupação estava em 58%.

São 25 leitos ocupados em um total de 40 disponíveis para terapia intensa no tratamento de Covid no Hospital. O Hospital das Clínicas abriga pacientes das regiões do Polo Cuesta e Vale do Jurumirim.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Total de casos – 18.135

Óbitos – 299 (241 somente em 2021)

Recuperados – 17.669

Em quarentena – 146

Pacientes positivos internados – 21

Pacientes em UTI– 12 (10 no HCFMB e 2 na Unimed)