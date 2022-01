HC de Botucatu recebe equipamento que auxiliará no diagnóstico de doenças respiratórias

Neste início de 2022, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu mais um equipamento para a composição do seu parque tecnológico: um ultrassom pulmonar com o objetivo de aprimorar o diagnóstico dos pacientes com Covid-19 e outras doenças respiratórias.

O equipamento foi adquirido a partir de pesquisas clínicas realizadas pela equipe multiprofissional da Pneumologia do HCFMB e da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB).

Os servidores passaram na última quinta-feira, 13, por uma capacitação para o uso do equipamento, abordando aspectos como: avaliação de diferenciais de choque e dispneia, avaliação das funções e características musculares, além de parâmetros técnicos, limpeza e conservação do equipamento. O treinamento foi realizado em parceria com o Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal (NUCADE) do Departamento de Gestão de Pessoas do HCFMB.

Treinamento foi ministrado pela palestrante Juliana Izidoro (atrás do aparelho)

Segundo a pneumologista do HCFMB, Dr.ª Suzana Tanni, o equipamento ajudará a diagnosticar, com maior precisão, doenças que possam estar relacionadas aos sintomas respiratórios, de forma não invasiva e com baixo custo diagnóstico. “Este aparelho será útil, principalmente nas situações em que pacientes hospitalizados necessitem de avaliação à beira leito”.

Estefania Aparecida Thomé Franco, enfermeira responsável pela Função Pulmonar, aponta que os benefícios do uso do equipamento também se expandem para a continuidade do trabalho da equipe multiprofissional na assistência aos pacientes que são assistidos pelo setor. “Entre outros benefícios, a Enfermagem trabalhará com objetivos mais seguros, a Fisioterapia conseguirá mensurar objetivamente funções musculares e os nutricionistas poderão realizar uma melhor avaliação”.

Com esta aquisição, Dr.ª Suzana prevê melhor qualidade no cuidado e redução gradativa de índices de morbidades futuras destes pacientes. “O aprimoramento tecnológico deve ser sempre buscado para oferecer aos pacientes o melhor seguimento e tratamento. Esta é uma das ações que o grupo vem construindo ao longo dos últimos anos. Nosso intuito é sempre trabalhar em melhoria nos protocolos de assistência que possam servir de modelos para outros setores do Hospital e produzir dados científicos para a modificação da realidade da assistência, beneficiando os pacientes”, encerra.

