HC de Botucatu recebe aparelho que vai aumentar a capacidade de realização de testes para detecção de COVID-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) anunciou, na manhã da última quinta-feira, 8, mais um importante avanço na ampliação da estrutura do combate à Covid-19: a doação de um equipamento que auxiliará na testagem diagnóstica da doença em pacientes atendidos pelo HC e, após a pandemia, também irá contribuir no diagnóstico de outras doenças infecciosas e genéticas.

Esta ação foi encabeçada pela empresa Bracell, uma das maiores produtoras de celulose solúvel especial do mundo, com operações em Lençóis Paulista (SP), responsável pela doação do equipamento que custou quase R$ 100 mil.

A oficialização da doação ocorreu na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e contou com a presença do Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; da Vice-Diretora da FMB, Prof.ª Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori; do Diretor-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar (Famesp), Dr. Antonio Rugolo Junior, da professora Rejane Maria Tomzini Grotto, responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular do HCFMB e da Diretora de Assistência à Saúde, Dr.ª Érika Ortolan. Representando a Bracell, estiveram presentes a médica do trabalho da unidade, Dr.ª Juliana A. S. da Silva Telles, e a Gerente Sênior de Relações Corporativas, Comunicação e Sustentabilidade, Sabrina de Branco, além de outros colaboradores.

O Superintendente do HCFMB destacou a importância das parcerias público-privadas e a estreita união com a FMB e a Famesp. “No contexto de um ano atípico como este, a ajuda de diversos parceiros e o auxílio mútuo entre as instituições são de fundamental importância. Estamos celebrando hoje a parceria de dois gigantes, que são a Bracell e o HCFMB, e as portas estão abertas para novos projetos”

A Prof.ª Jacqueline enfatizou a importância desta doação, pois aumentando a capacidade de realizar testes diagnósticos, maior número de pessoas serão beneficiadas, incluindo pacientes, funcionários e alunos deste complexo hospitalar. “É uma alegria abrir as portas desta sala para vocês. Estamos recebendo um presente que nos emociona muito”.

Dr. Rugolo abordou as novas formas de parceria durante o período de pandemia. “Aqui no Brasil, não era cultura termos parcerias público-privadas, e a pandemia mudou este cenário. Muitas empresas se tornaram parceiras de serviços públicos. Espero que isso continue após este período e que as empresas possam nos ajudar, para devolvemos os benefícios à nossa população”. Já a Prof.ª Érika Ortolan destacou a importância deste equipamento para a assistência prestada pelo HC. “Com certeza teremos mais agilidade na condução dos pacientes acometidos pelo COVID-19”.

Já Prof.ª Rejane destacou que a vinda deste equipamento aumentará a capacidade de atendimento e dará ainda mais agilidade aos processos. “Quem mais é beneficiado são os pacientes e a população, porque agora conseguiremos atender um maior número de pessoas, sem contar que este equipamento é muito versátil dentro da saúde, podendo ajudar a todos os setores da Assistência”.

Representando a Bracell, Dr.ª Juliana relatou que a ideia da doação surgiu da necessidade da empresa em realizar mais exames, diante da grande demanda apresentada. “Com a compra deste aparelho, pensamos muito para quem ele seria destinado. Entramos em contato com o HCFMB e fomos muito bem recebidos. Temos a felicidade de doar para uma instituição muito séria, que contribui efetivamente com a nossa comunidade. Acredito que esta doação é um grande benefício para a região e deixará um legado para os próximos anos”.

Sabrina descreveu outras ações que a Bracell realizou durante a pandemia, como a compra de respiradores e reforma de Hospitais, até chegar à doação do equipamento para o Hospital. “Precisávamos achar uma instituição de credibilidade que conseguisse fazer um bom aproveitamento do equipamento. Para nós, é uma satisfação ter esta parceria com o HCFMB, que é bem renomado na região. Agradecemos a oportunidade e espero que esta seja a primeira de muitas”.