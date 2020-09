HC de Botucatu realiza curso de capacitação no exame de ultrassom ao paciente crítico

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu o Curso Ultrasound Life Support do WINFOCUS (World Interactive Network FocusedOnCriticalUltraSound) no mês de setembro. A atividade é referência internacional em treinamento para a realização de exame de ultrassom beira leito em pacientes críticos, na Unidade de Emergência e nas Unidades de Terapia Intensiva.

A capacitação foi voltada para médicos emergencistas e intensivistas, com ênfase na formação e divulgação de conhecimento em ultrassonografia no paciente crítico. Esse tipo de treinamento apresenta técnicas modernas de assistência ao paciente utilizadas mundialmente.

“A realização do curso no HCFMB visa a capacitar os médicos a utilizar a ultrassonografia Point-Of-Care desde a admissão no Pronto Socorro Referenciado [PSR], realizando diagnósticos precoces e otimizando o raciocínio clínico”, explicou o médico emergencista e integrante do Time de Resposta Rápida (TRR) e do Serviço de Terapia Intensiva (SETI) do HCFMB, Thiago Dias Baumgratz.

A iniciativa contou com a participação profissionais de várias especialidades, como os médicos do Time de Resposta Rápida, Time de Trauma, Serviço de Terapia Intensiva do HCFMB e emergencistas das cidades de Marília e Campinas.

Segundo o coordenador do PSR e integrante do TRR do HCFMB, Edson Fávero, o curso foi um marco na assistência do Hospital. “Esse treinamento proporcionou ao nosso serviço o domínio de uma tecnologia até então restrita apenas a algumas áreas. A incorporação desta técnica na rotina do atendimento de emergência do HC proporcionará uma condução clínica diferenciada, aumentando a eficácia do diagnóstico do tratamento e reduzindo o risco de procedimentos que possam gerar complicações. Foram dois dias de muito conhecimento e prática”, disse.

HCFMB