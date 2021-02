HC de Botucatu opera com 103% de sua capacidade de leitos UTI/Covid

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta terça-feira, 02, suas principais informações referentes à COVID-19.

O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta terça, atingimos 103% de ocupação, o que significa que além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais um leito está ocupado por um paciente covid positivo.

O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência à todos os pacientes que precisam do HC neste momento.

É importante destacar que a liberação de um leito para paciente covid é criteriosamente avaliado antes da internação, para que os protocolos do Ministério da Saúde estejam em total acordo com as normas de estrutura, higienização e isolamento vigentes.

Altas

Nas últimas 24 horas, duas altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB.

Uma mulher de 26 anos, moradora de São Manuel;

Uma mulher de 60 anos, moradora de Botucatu.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.