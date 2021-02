HC de Botucatu integra consórcio que desenvolve estudos científicos sobre a COVID-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) participa de um consórcio internacional para estudos baseados em dados de registros eletrônicos de saúde (EHR) da pandemia da COVID-19. Trata-se do 4CE-Consortium for Clinical Characterization of COVID-19 by Eletronic Health Record. O HCFMB é a única Instituição da América do Sul participante do projeto.

O objetivo do consórcio para Caracterização Clínica de COVID-19 é levantar informações de pacientes acometidos pela COVID-19, com diferentes aspectos da doença, e contribuir com novos estudos científicos sobre a temática. Os pesquisadores envolvidos neste projeto têm desenvolvido, de forma simultânea, ferramentas de algoritmos de identificação e classificação para diferentes formas de gravidade da infecção aguda do SARSCov-2. O trabalho permitirá informar médicos, epidemiologistas e a população com dados adquiridos por meio do processo de assistência à saúde.

O programa é coordenado pela Harvard Medical School, com vários centros participantes, distribuídos pela América do Norte, Europa e Ásia. A pesquisadora responsável pela iniciativa no HCFMB é a Drª Suzana E Tanni.

O projeto conta ainda com a participação de outros pesquisadores do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp): professores Marina Politi Okoshi, Paula S. Azevedo Gaiolla, Marcos Minicucci e o fisioterapeuta Robson A. Prudente, do HCFMB.

Além do corpo de pesquisadores, o gerenciamento dos dados conta com a colaboração da equipe do Centro de Informática Médica (CIMED), coordenado por Marcelo Roberto Martins, equipe do Núcleo Interno de Regulação (NIR), coordenado pela enfermeira Janaína Cristina Celestino Santos, equipe administrativa do setor de fisiodiagnóstico, comandado pelo supervisor Lucas Cornetta Rosa e os coordenadores de pesquisa clínica da Unidade de Pesquisa Clínica (UPECLIN), comandados por Danilo Amendola e Carlos T Breda Neto.

“Este projeto utiliza dados mensais de pacientes que foram hospitalizados no HCFMB com diagnóstico de Covid-19”, explica Drª. Suzana Tanni. Ainda de acordo com a especialista “desde o início da pandemia, a equipe de pesquisadores envolvidos nos diversos ensaios clínicos de COVID-19, tem recebido convites de pesquisadores de outros países, para que possamos contribuir com a construção da ciência médica. É um reconhecimento internacional da inserção institucional e abertura para novas parcerias em pesquisa”.

A plataforma que reúne os dados pode ser acessada em: https://covidclinical.net/ .