HC de Botucatu aumenta também número de leitos na enfermaria para Covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) terá oficialmente a partir desta quinta-feira, 18, mais dez novos leitos de UTI e mais 20 leitos de enfermaria COVID ativos, exclusivos para a assistência e tratamento de pacientes com casos graves da COVID-19.

Os 20 novos leitos de enfermaria completam os 50 já ativos, totalizando 70 leitos de enfermaria COVID exclusivos para a assistência de pacientes com diagnóstico confirmado do novo coronavírus.

Já na UTI os dez novos leitos complementam os 30 que já estavam em funcionamento no HCFMB, totalizando 40 leitos. A partir de hoje o cálculo da taxa de ocupação de leitos passará a ser feito com base no número de 40 leitos de UTI COVID.

A abertura destes novos leitos, que serão custeados pelo Governo do Estado, por intermédio da SES, amplia e aprimora a assistência do HCFMB aos pacientes da região que o HC atende, a DRS VI Bauru, que abrange cerca de dois milhões de pessoas.

Créditos das fotos: Eliete Soares